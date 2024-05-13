Прикордонники бригади "Помста" в Донецькій області взяли в полон жителя Луганської області, якого росіяни "мобілізували" до своїх лав – він уночі вийшов на позиції до українських протитанкістів. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

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За даними ДПСУ, він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів із квадрокоптера, та випадково вийшов на позиції прикордонників.

"Передають по рації, що в наш окоп звалився рашист. Побачив біле світло, яке виходить із траншеї. Відразу відступив, щоб його зустріти, як учили, під перпендикулярним кутом. Коли він уже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті", — розповів командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо Журналіст.

Протитанкіст на псевдо Обозний розповів, що як тільки його побачили – чоловік закричав українською мовою "Хлопці, я свій". Житель Луганської області розповів прикордонникам, що його "мобілізували" в лютому 2024 року й він займався розносом їжі для окупантів.

Узятому в полон надали першу домедичну допомогу.

"Протягом часу, коли він був у нас у підвалі, ми забезпечили його їжею, надали домедичну допомогу, все згідно з Женевською конвенцією. Усі його речі були зібрані в окремий мішок, який передався разом з ним" — додав Обозний.

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30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб.

17 квітня у військовій розвідці повідомили, що в Росії сповільнюється весняний призов до армії, тому режим розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах.

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