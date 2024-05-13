Пограничники бригады "Месть" в Донецкой области взяли в плен жителя Луганской области, которого россияне "мобилизовали" в свои ряды – он ночью вышел на позиции к украинским противотанкистам. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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По данным ГПСУ, он преодолел путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с квадрокоптера, и случайно вышел на позиции пограничников.

"Передают по рации, что в наш окоп свалился рашист. Увидел белый свет, который исходит из траншеи. Сразу отступил, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он уже был на прицеле, я увидел, что он без оружия. Это его спасло от смерти", – рассказал командир расчета противотанковых ракетных комплексов под псевдо Журналист.

Противотанкист под псевдо Обозный рассказал, что как только его увидели – мужчина закричал на украинском языке "Ребята, я свой". Житель Луганской области рассказал пограничникам, что его "мобилизовали" в феврале 2024 года и он занимался разносом еды для оккупантов.

Взятому в плен оказали первую домедицинскую помощь.

"В течение времени, когда он был у нас в подвале, мы обеспечили его едой, оказали домедицинскую помощь, все согласно Женевской конвенции. Все его вещи были собраны в отдельный мешок, который передался вместе с ним", – добавил Обозный.

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30 марта глава Луганской ОВА Лисогор сказал, что РФ начала так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории области – она продлится в течение апреля-июля.

3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 000 человек.

17 апреля в военной разведке сообщили, что в России замедляется весенний призыв в армию, поэтому режим расширяет агитацию, ее распространяют даже в поездах.

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