Системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge, производимые в Ужгороде заводом американской компании Jabil Circuit для израильской корпорации Gilat Satellite, массово поставляются в Россию и могут помогать работать на российскую армию. Об этом сообщил проект Слідство.Інфо.

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Журналисты отметили, что в их распоряжении оказались таможенные данные за 2023 год, в которых говорилось, что в Россию было ввезено около 22 000 спутниковых систем, собранных в Украине на сумму около $5 млн. Это в шесть раз больше, чем в 2022 году, когда в РФ импортировали оборудование Gilat на $840 000.

В Слідство.Інфо отметили, что передачу систем Gilat российской армии зафиксировали 12 июля 2023 года, когда депутат нелегитимной Государственной думы РФ Виктор Водолацкий приехал во временно оккупированную Луганскую область, чтобы передать "помощь" солдатам, воюющим против Украины.

Среди "подарков" Водолацкого был и комплект спутниковой связи – "тарелка" и передатчик системы SkyEdge, которую многие годы поставляет в Россию израильская корпорация Gilat Satellite Networks, сообщили журналисты проекта.

По данным таможенных деклараций, системы отправлялись к россиянам из Израиля и Турции, однако страной происхождения товара указывалась Украина.

Проекту подтвердили системность поставок в компании-дилере Altegrosky. Как отметили журналисты, это произошло случайно во время звонка в техподдержку.

Расследователи объяснили, что россияне используют системы Gilat, а не Starlink из-за принципа работы. Эксплуатация таких спутников для РФ более безопасна, ведь трафик от оборудования идет через российские серверы и его сложнее отследить.

В то же время, как подчеркивают в Слідство.Інфо, в списках санкций против РФ нет запрета на ввоз таких систем в эту страну. А несмотря на продолжение работы в России, компания Gilat не внесена в список спонсоров войны.

Так, в феврале этого года в компании Gilat получили новый контракт на переносные концентраторы спутниковой связи на $10 млн, добавили журналисты.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink. Впоследствии владелец SpaceX Маск опроверг эту информацию.

13 февраля в ГУР заявили, что, несмотря на активное использование россиянами Starlink на фронте, в армии РФ все же остаются проблемы со связью.

7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.

1 апреля глава Минцифры Федоров заявил, что "в ближайшее время" россияне будут "максимально ограничены" в использовании Starlink в прифронтовой зоне.

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