Системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge, які в Ужгороді виробляє завод американської компанії Jabil Circuit для ізраїльської корпорації Gilat Satellite, масово постачаються до Росії й можуть допомагати працювати на російську армію. Про це повідомив проєкт Слідство.Інфо.

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Журналісти зазначили, що в їхньому розпорядженні опинилися митні дані за 2023 рік, в яких йшлося, що в Росію було ввезено близько 22 000 супутникових систем, зібраних в Україні на суму близько $5 млн. Це в шість разів більше, ніж протягом 2022 року, коли до РФ імпортували обладнання Gilat на $840 000.

У Слідство.Інфо зауважили, що передання систем Gilat російській армії зафіксували 12 липня 2023 року, коли депутат нелегітимної Державної думи РФ Віктор Водолацький приїхав до тимчасово окупованої Луганської області, щоб передати "допомогу" військовим, які воюють проти України.

Серед "подарунків" Водолацького був і комплект супутникового звʼязку — "тарілка" й передавач системи SkyEdge, яку багато років постачає до Росії ізраїльська корпорація Gilat Satellite Networks, повідомили журналісти проєкту.

За даними митних декларацій, системи відправлялися до росіян з Ізраїля і Туреччини, однак країною походження товару вказувалася Україна.

Проєкту підтвердили системність постачання в компанії-дилері Altegrosky. Як зазначили журналісти, це сталося випадково під час дзвінка в техпідтримку.

Розслідувачі пояснили, що росіяни використовують системи Gilat, а не Starlink через принцип роботи. Експлуатація таких супутників для РФ безпечніша, адже трафік від обладнання йде через російські сервери та його складніше відстежити.

Водночас, як підкреслюють в Слідство.Інфо, в списках санкцій проти РФ немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. А попри продовження роботи в Росії, компанію Gilat не внесено до переліку спонсорів війни.

Так, у лютому цього року в компанії Gilat отримали новий контракт на переносні концентратори супутникового звʼязку на $10 млн, додали журналісти.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink. Згодом власник SpaceX Маск заперечив цю інформацію.

13 лютого в ГУР заявили, що, попри активне використання росіянами Starlink на фронті, в армії РФ все ж залишаються проблеми зі зв’язком.

7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.

1 квітня глава Мінцифри Федоров заявив, що "найближчим часом" росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні Starlink у прифронтовій зоні.

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