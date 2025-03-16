Спасатели завершили разбирать аварийные конструкции в пятиэтажке в Чернигове, поврежденной ударом российского беспилотника типа Shahed вечером 15 марта. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Из-за атаки пострадала женщина – ей оказали медицинскую помощь.

Удар разрушил четвертый и пятый этажи дома, повреждены шесть машин и окна в трех соседних домах.

Спасатели помогли жителям вынести из поврежденного дома 20 кошек и демонтировали аварийные конструкции с использованием высотной спецтехники, рассказали в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"В пункте несокрушимости пострадавшим оказывалась вся необходимая помощь, горячая еда, напитки. 48 человек получили психологическую помощь", – добавляет ведомство.

Ликвидировать последствия атаки помогали правоохранители, коммунальные службы, волонтеры и общественные организации.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Вечером 15 марта россияне попали "шахедом" по пятиэтажке в Чернигове, другой беспилотник повредил два частных дома.

В течение этой недели оккупанты атаковали Украину более 1020 ударными дронами, почти 1360 управляемыми авиабомбами и более 10 ракетами разных типов.