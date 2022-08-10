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В Ейске горит нефтебаза. Отсюда Россия хочет возить боеприпасы в Мариуполь – Андрющенко видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 13:16
Пожар в Ейске (фото - Андрющенко Time)
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В российском городе Ейск, из которого РФ планирует возить боеприпасы в Мариуполь, загорелась нефтебаза. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, в Ейске горит нефтехранилище. "Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок", – написал Андрющенко.

Он напомнил, что Ейск находится почти напротив Мариуполя – в 30 км через Азовское море. По его словам, Россия планировала через Ейск завозить боекомплект в Мариуполь, ведь в Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал.

"Поэтому такой внезапный пожар может быть вполне не внезапным", – написал Андрющенко.

В Ейске горит нефтебаза. Отсюда Россия хочет возить боеприпасы в Мариуполь – Андрющенко

На кадрах из Ейска видны густые клубы дыма над городом. При этом российские пропагандистские СМИ утверждают, что горела не нефтебаза. Например, ТАСС пишет о пожаре в ангаре, а Кубанские новости – о пожаре на складе бытовой техники.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

  • 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. В РФ заявили, что взорвался боеприпас, и огневого поражения якобы не было.
  • Минобороны Украины "не может установить причину возгорания", но усиленно рекомендует оккупантам изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неположенных местах.
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе – это атака украинских сил украинским оружием.

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Марк Сировой
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