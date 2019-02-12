69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

69-летний известный голливудский актер Ричард Гир стал отцом во второй раз. Об этом сообщает CNN.
Его супруга, 35-летняя Алехандра Сильва, родила сына в Нью-Йорке.
По данным издания, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, скоро будут выписаны из больницы.
Вес и имя новорожденного пока не сообщают. Для Гира и Сильвы - это первый совместный ребенок. У актера также есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а у Сильвы - пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений.
Гир и Сильва поженились в прошлом году.
Сильва родом из Испании, а ее отец - Игнасио Сильва, бывший вице-президент футбольного клуба Реал Мадрид.
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