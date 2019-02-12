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12.02.2019, 16:43

69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз - Фото
Ричард Гир (фото - EPA)

Жена актера, 35-летняя Алехандра Сильва, родила сына

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69-летний известный голливудский актер Ричард Гир стал отцом во второй раз. Об этом сообщает CNN.

Его супруга, 35-летняя Алехандра Сильва, родила сына в Нью-Йорке.

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По данным издания, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, скоро будут выписаны из больницы.

Вес и имя новорожденного пока не сообщают. Для Гира и Сильвы - это первый совместный ребенок. У актера также есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а у Сильвы - пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений.

Гир и Сильва поженились в прошлом году.

Сильва родом из Испании, а ее отец - Игнасио Сильва, бывший вице-президент футбольного клуба Реал Мадрид.

Голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры.

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Теги: ричард гир, Алехандра Сильва
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