69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

Ричард Гир (фото - EPA)

69-летний известный голливудский актер Ричард Гир стал отцом во второй раз. Об этом сообщает CNN.

Его супруга, 35-летняя Алехандра Сильва, родила сына в Нью-Йорке.

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По данным издания, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, скоро будут выписаны из больницы.

Вес и имя новорожденного пока не сообщают. Для Гира и Сильвы - это первый совместный ребенок. У актера также есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а у Сильвы - пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений.

Гир и Сильва поженились в прошлом году.

Сильва родом из Испании, а ее отец - Игнасио Сильва, бывший вице-президент футбольного клуба Реал Мадрид.

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