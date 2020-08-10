Джаред Лето сыграет художника украинского происхождения

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars исполнит роль художника Энди Уорхола, настоящее имя - Андрей Варгола

Американский музыкант и актер Джаред Лето сыграет легендарного художника украинского происхождения - Энди Уорхола. Об этом актер сам сообщил в своем Instagram.

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В честь дня рождения художника Лето опубликовал его портрет с подписью: "Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем рождения, Энди. Нам не хватает тебя".

Как пишет Vogue Ukraine, предполагается, что фильм будет основан на книге Виктора Бокриса 1989 "Уорхол: биография", права на которую Лето приобрел вместе с продюсером Майклом Де Лукой.

Сюжетную линию и диалоги пропишет Теренс Винтер, который номинирован на "Оскар" за сценарий к фильму "Волк с Уолл-стрит".

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Справка.Настоящее имя Энди Уорхола - Андрей Варгола. Он был сыном выходцев из села Микова (ныне - территория Словакии), которое населяли лемки – украинский карпатский субэтнос. Его мать Юлия почти не разговаривала на английском, носила вышиванку и к Пасхе разрисовывала писанки.

19 июля 2019 года Джаред Лето спел на пешеходном мосту Киева.

Наталия Софиенко

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