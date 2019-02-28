Евровидение-2019: организаторы отреагировали на отказ Украины

Евровидение (фото - twitter, Eurovision)

Организаторы песенного конкурса Евровидение, Европейский вещательный союз прокомментировали решение об отказе Украины от участия в песенном конкурсе, который принимает Тель-Авив в этом году. Об этом сообщает Радио Свобода.

"С грустью можем подтвердить, что украинская телерадиокомпания UA: Перший проинформировала нас, что после обсуждений они приняли трудное решение выйти из песенного конкурса Евровидение-2019. Будут продолжены дискуссии между союзом и UA: Перший по этому поводу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году", - говорится в сообщении.

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27 февраля сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

25 февраля певица MARUV, занявшая первое место в нацотборе, не подписала договор с НОТУ. Позже от участия в конкурсе отказались группы Freedom-jazz girls band (заняли второе место) и Kazka (третье место).

UA:Суспільне (НОТУ) опубликовало 10 пунктов договора, из-за неподписания которого певица MARUV не будет представлять Украину на конкурсе Евровидение.