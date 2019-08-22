Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года: список

Американский журнал Fobes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Об этом сообщается на сайте журнала.
Первое место в списке занимает Дуэйн Джонсон. Его годовой доход составил $89,4 млн. На второй позиции разместился Крис Хемсворт ($76,4 млн), а замыкает тройку Роберт Дауни-младший ($66 млн).
Далее в списке идут Акшай Кумар и Джеки Чан - у них соответственно $65 млн и $58 млн.
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В десятку рейтинга также попали Брэдли Купер ($57 млн), Адам Сэндлер ($57 млн), Крис Эванс ($43,5 млн), Пол Радд ($41 млн) и Уилл Смит ($35 млн).
При составлении рейтинга учитывался доход актеров с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
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