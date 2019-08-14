Из рэпа - в авиацию. Украинский музыкант поступил в вуз - фото

Фото: скриншот видео НОВЫЙ ГАРЛЕМ

Белорусский и украинский рэпер Серега (Полиграф ШарикоFF) стал студентом ХАИ им. М. Жуковского. Об этом сообщает местное издание Dozor.

В университете информацию о зачислении репера на заочное отделение факультета самолетостроения подтвердили. В ВУЗе называют музыканта большим поклонником авиации.

Сергей Пархоменко общается с членами приемной комиссии университета (фото - instagram/poligrafofficial)

Ранее Серега заявлял журналистам, что несмотря на отрицательное отношение к насильственным действиям и войнам он жалеет, что его не зовут выступать в Крым.

Серега, он же Полиграф ШарикоFF, является популярным в Украине реп-исполнителем. Широкому кругу слушателей стал известен благодаря песне "Бумер" и участию в телешоу Х-фактор в качестве судьи.

Ранее российский музыкант Вася Обломов выпустил песню о пожарах в Сибири, "ватниках", протестах в Москве и агрессии РФ на внешнеполитической арене.

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