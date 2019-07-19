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Кино и cashless! Безналичный Одесский кинофестивальpr

Кино и cashless! Безналичный Одесский кинофестиваль - Фото
19.07.2019, 17:30

Cashless по-одесски: какие преимущества открывает гостям самого запоминающегося мероприятия лета Фестивальная карта — OIFF Card от ТАСКОМБАНКА?

На правах рекламы

С 12 по 20 июля Одесса принимает юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль. Город наполнился атмосферой интеллектуального кино и съемочных площадок: гости фестиваля наслаждаются эксклюзивными премьерами, принимают участие в мастер-классах и тренингах, посещают специальные показы, а также развлекаются на самых ярких вечеринках сезона с кинозвездами.

В то же время локации ОМКФ объединяют не только десятки культурных мероприятий, но и современные технологии. ТАСКОМБАНК как генеральный партнер Фестиваля вот уже второй год создает здесь пространство безналичных расчетов, воплощая новый формат ТАС-банкинга для комфорта и свободы гостей и участников.

Официальным платежным инструментом 10-го Одесского международного кинофестиваля стала OIFF Card от ТАСКОМБАНКА и Mastercard. Бесплатно получить которую можно на Фестивальной площади, где ТАСКОМБАНК оборудовал современную digital-зону и фотобокс, а также на других локациях ОМКФ. Без паспорта, кода или других документов.

OIFF Card — это предоплаченная карта с возможностью бесконтактных платежей. Как и все карты такого класса она имеет ряд ограничений: на ней нельзя хранить более 14 тыс. грн, максимальный оборот за год составит 62 тыс. грн, а расплачиваться ею можно только на территории Украины. Однако основная задача фестивальной карты — упрощение расчетов на ОМКФ, и с этой задачей она справляется на «отлично». Только за первые дни Фестиваля более 2 500 гостей воспользовались OIFF Card.

Активировать карту можно сразу при получении, в этом гостям помогут промоутеры ТАСКОМБАНКА. Или активировать ее самостоятельно в мобильном приложении TAS2U, в терминалах самообслуживания ТАСКОМБАНКА на фестивальных локациях, а также по номеру телефона горячей линии банка. Пополнить карту можно бесплатно, например, наличными в терминалах самообслуживания в зоне аккредитации в Фестивальном дворце, на Фестивальной площади у digital-остановки ТАСКОМБАНКА, а также с помощью безналичного перевода с карты любого банка на карту через TAS2U или любой удобный сервис.

Кроме этого, ТАСКОМБАНК подготовил приятности и сюрпризы для гостей. С OIFF Card на фестивале можно не только быстро и безопасно рассчитаться, но и получить приятные скидки: 10% на покупку билетов на Одесский кинофестиваль, а также 10% на расчеты за еду и напитки на фудкортах Фестивальной площади. Более чем в 40 ресторанах города (партнеров ОМКФ-2019) вы сможете получить скидку до 10% за расчеты Фестивальной картой. Также среди всех активных пользователей OIFF Card ТАСКОМБАНК совсем скоро проведет розыгрыш новенького iPhone X — чем больше расчетов, тем больше шансов получить стильный гаджет!

OIFF Card можно использовать как обычную карту и вне Фестивальных локаций, на других массовых мероприятиях или для расчетов в интернете на территории Украины. Кроме этого, можно отдать карту ребенку, чтобы обучить финансовой грамотности и обращения с финансами. Предоплаченные карты сегодня часто дарят вместо наличных или подарочных сертификатов.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

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