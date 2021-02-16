Минкульт внес в санкционный список участников хора Турецкого и лидера группы Крематорий
Сегодня, 16 февраля, четверо артистов хора Турецкого и лидер российской рок-группы Крематорий Армен Григорян были внесены в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Соответствующее обновление появилось на сайте Минкульта.
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В список попали лидер хора Михаил Турецкий, артисты Игорь Тулинов, Вячеслав Фреш и Игорь Зверев. На сайте Минкульта не уточняют, за что их внесли в список. LIGA.net пыталась уточнить это в пресс-службе Минкульта, однако не дозвонившись до нее, обратилась с письменным запросом. Ответа пока нет.
В то же время музыканты хора включены в базу сайта Миротворец. Информация о каждом из них указана одинаковая: "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Россией Крыму".
9 и 11 февраля в этот список уже попали другие артисты хора: Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.
О Григоряне на Миротворце пишут, что он "нарушал госграницу Украины" и занимался "незаконной концертной деятельностью" в Крыму.
СПРАВКА. Минкульт составляет список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности, на основании обращений СБУ, СНБО и Нацрады по вопросам теле- и радиовещания.
Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если хотя бы один из участников фильма числится в этом списке.
На 16 февраля в список включены 176 человек, в том числе актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, боксер Рой Джонс-младший.
- 26 января в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, были внесены российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (Юлия Беретта).
- 29 января – еще пять российских артистов. Их гастроли в Украине запрещены.
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