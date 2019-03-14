Опубликован лонг-лист Букеровской премии

Фото: Pixabay

В Лондоне объявили лонг-лист международной Букеровской премии. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

В списке - 13 авторов из Аргентины, Германии, Испании, Китая, Колумбии, Нидерландов, Франции, Швеции и других государств:

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"Небесные тела", Джоха Ал-Харти (Оман), перевод Мэрилин Бут;

"Любовь в новом тысячелетии", Кан Шьюэ (Китай), пер. Аннелиз Финеган Васмон;

"Годы", Энни Эрно (Франция), пер. Элисон Л. Стрейер;

"В сумерках", Хуанг Сок-йонг (Корея), пер. Сора Ким-Расселл;

"Шутки для стрелка", Мазен Мааруф (Исландия и Палестина), перж. Джонатан Райт;

"Четыре солдата", Юбер Мингарелли (Франция), пер. Сэм Тейлор;

"Сосновые острова", Марион Пошманн (Германия), пер. Йен Каллейя;

"Птицы во рту", Саманта Швеблин (Аргентина, Италия), пер. Меган Макдауэлл;

"Факультет сновидений", Сара Стридсберг (Швеция), пер. Дебора Браган-Тернер;

"Веди свой плуг по костям мертвых", Ольга Токарчук (Польша), пер. Антония Ллойд-Джонс;

"Форма руин", Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), пер. Анна Маклин;

"Смерть Мурата Идрисси", Томми Виеринга (Дания), пер. Сэм Гарретт;

"Остаток", Алия Трабукко Зеран (Чили, Италия), пер. Софи Хьюз.

Книга Токарчук стала лауреатом премии в прошлом году.

Шорт-лист премии объявят 9 апреля, а имя победитеоя выяснится 2 мая.

В июле прошлого года золотую Букеровскую премию - специальную награду - получила книга Майкла Ондатже "Английский пациент".