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14.03.2019, 18:55

Опубликован лонг-лист Букеровской премии

Опубликован лонг-лист Букеровской премии - Фото
Фото: Pixabay

В Лондоне объявили лонг-лист международной Букеровской премии

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В Лондоне объявили лонг-лист международной Букеровской премии. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

В списке - 13 авторов из Аргентины, Германии, Испании, Китая, Колумбии, Нидерландов, Франции, Швеции и других государств:

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"Небесные тела", Джоха Ал-Харти (Оман), перевод Мэрилин Бут;
"Любовь в новом тысячелетии", Кан Шьюэ (Китай), пер. Аннелиз Финеган Васмон;
"Годы", Энни Эрно (Франция), пер. Элисон Л. Стрейер;
"В сумерках", Хуанг Сок-йонг (Корея), пер. Сора Ким-Расселл;
"Шутки для стрелка", Мазен Мааруф (Исландия и Палестина), перж. Джонатан Райт;
"Четыре солдата", Юбер Мингарелли (Франция), пер. Сэм Тейлор;
"Сосновые острова", Марион Пошманн (Германия), пер. Йен Каллейя;
"Птицы во рту", Саманта Швеблин (Аргентина, Италия), пер. Меган Макдауэлл;
"Факультет сновидений", Сара Стридсберг (Швеция), пер. Дебора Браган-Тернер;
"Веди свой плуг по костям мертвых", Ольга Токарчук (Польша), пер. Антония Ллойд-Джонс;
"Форма руин", Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), пер. Анна Маклин;
"Смерть Мурата Идрисси", Томми Виеринга (Дания), пер. Сэм Гарретт;
"Остаток", Алия Трабукко Зеран (Чили, Италия), пер. Софи Хьюз.

Книга Токарчук стала лауреатом премии в прошлом году.

Шорт-лист премии объявят 9 апреля, а имя победитеоя выяснится 2 мая.

В июле прошлого года золотую Букеровскую премию - специальную награду - получила книга Майкла Ондатже "Английский пациент".

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Теги: книга, литература, Букеровская премия
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