По "Войне миров" Герберта Уэллса снимут сериал

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Актеры Гэбриел Бирн ("Реинкарнация") и Элизабет МакГоверн ("Аббатство Даунтон") сыграют главные роли в новом телесериале по знаменитому фантастическому роману "Война миров" Герберта Уэллса. Об этом пишет Deadline.

Действие сериала перенесут в современность. Основные события будут происходить в Европе, где героям предстоит столкнуться со вторжением инопланетян.

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Сериал будет состоять из восьми 60-минутных эпизодов. Премьера запланирована на конец этого или начало следующего года.

Напомним, в 2005 году была выпущена одноименная картина "Война миров" с Томом Крузом в главной роли, которую снял Стивен Спилберг. Киноверсия собрала в прокате около $600 млн при бюджете в $130 млн.