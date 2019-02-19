Фото: EPA

Британская рок-группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году. Об этом американская академия кинематографических искусств и наук сообщила у себя в Twitter.

Члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen. "Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия?", - процитировали они песню Bohemian Rhapsody.

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Фильм с этим названием о группе и ее вокалисте Фредди Меркьюри претендует сразу на пять "Оскаров", в том числе в категории "Лучший фильм".

Церемония вручения премии состоится 24 февраля и впервые за 30 лет будет проходить без ведущего.