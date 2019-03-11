Стали известны подробности самоубийства вокалиста The Prodigy

Фото: EPA

По данным следствия, фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер в результате повешения. Об этом сообщает BBC.

Офицер-коронер Линси Чаффе сегодня, 11 марта, на предварительном слушании в Челмсфорде сказала, что установленная медицинская причина смерти Флинта - повешение.

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"В присутствии полиции в соответствии с процедурой было подтверждено, что его смерть не является подозрительной", - сказала она.

Посмертное обследование было проведено в больнице Брумфилда 7 марта, и предварительная медицинская причина смерти была зарегистрирована как повешение.

Чаффе добавила, что расследование продолжается, токсикологические отчеты пока не получены.

Очередное слушание дела состоится 23 июля.

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4 марта Флинта нашли мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс. Музыканту было 49 лет. Официально причиной смерти назвали самоубийство.