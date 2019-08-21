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Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня" - Фото
Александра Назарова (фото - кадр из фильма "Моя прекрасная няня")
21.08.2019, 10:04

Александра Назарова снялась в 80 фильмах и сериалах

Известная российская актриса Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщают росСМИ.

Всю свою карьеру Назарова она работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Назарова сыграла более 80 ролей в кино. Среди ее наиболее известных ролей - Надежда Михайловна в сериале "Моя прекрасная няня" и бабушка Ольги в "Бригаде".

В 2001 году Назарова получила звание народного артиста России.

  • 25 декабря в возрасте 99 лет умер американский аниматор Боб Гивенс, создавший знаменитый мультипликационный персонаж кролика Багза Банни.
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Александра Назарова Моя прекрасная няня актриса
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