Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Александра Назарова (фото - кадр из фильма "Моя прекрасная няня")

Известная российская актриса Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщают росСМИ.

Всю свою карьеру Назарова она работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Назарова сыграла более 80 ролей в кино. Среди ее наиболее известных ролей - Надежда Михайловна в сериале "Моя прекрасная няня" и бабушка Ольги в "Бригаде".

В 2001 году Назарова получила звание народного артиста России.