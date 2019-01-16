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16.01.2019, 15:15

В Киеве откроют барельеф Симону Петлюре

В Киеве откроют барельеф Симону Петлюре - Фото
Симон Петлюра (архивное фото, Wikipedia)

Автор барельефа - скульптор Василий Маркуш; его открытие приурочат к 140-му юбилею со дня рождения Симона Петлюры, который будут отмечать 22 мая

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В полдень понедельника, 21 января, в Киеве откроют мемориальный барельеф в память о главе Директории Украинской Народной Республики Симоне Петлюре. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Анотационная доска появится на символическом месте – в начале улицы главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, где в январе 1918 года шли бои подразделений армии УНР с большевистскими мятежниками.

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Это пересечение бульвара Шевченко и улицы Петлюры.

По словам директора УИНП Владимира Вятровича, открытие памятной доски Петлюре на улице его имени – это "еще один важный шаг на пути увековечения одного из основных деятелей Украинской революции 1917-1921 годов". "Но недостаточный", - сказал он, добавив, что нужен еще и памятник.

"Ведь его имя, рядом с именами Мазепы и Бандеры, стало одним из символов борьбы украинцев за свободу", – отметил Вятрович.

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Теги: уинп, скульптура, симон петлюра, барельеф, василий маркуш
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