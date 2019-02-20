World Press Photo объявил номинантов на звание лучшее фото-2019

Фото Мохаммеда Бадри (Сирия), на которой запечатлены раненые во время газовой атаки в Сирии (фото - ЕРА)

Междунарожный фотоконкурс World Press Photo объявил шестерых номинантов на звание лучшего фото-2019. Их список размещен на официальном сайте.

Среди номинантов фото Мохаммеда Бадри (Сирия), на которой запечатлены раненые во время газовой атаки в Сирии; Марка Гуалаццини (Италия) – о кризисе в Чаде; Каталины Мартин-Чико (Франция/Испания) – о последствиях войны в Колумбии; Криса Мак-Грата (Австралия) – об убийстве журналиста Джамала Хашогги, Джона Мура (США) - фото с границы между Мексикой и США; Бренда Стиртона (ЮАР) – об антибраконьерском движении в Зимбабве.

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Победителя конкурса объявят 11 апреля.

В этом году также появилась новая номинация – лучший фоторепортаж (фотоистория). Кроме двух названных, конкурс состоит еще из ряда номинаций – "Главные новости", "Местные новости", "Окружающая среда", "Природа", "Современные проблемы", "Портреты", "Спорт" и "Длительные проекты".

World Press Photo — это независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме. Основанная в 1955 году, организация занимается проведением ежегодного конкурса в области фотожурналистики.