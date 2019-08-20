"Война рядом": в Днепре установили фигуры людей с дырками от пуль

В центре Днепра появились необычные арт-объекты - металлические силуэты людей со следами от пуль и взрывов. Об этом сообщает пресс-служба Министрества обороны.

В Минобороны заявляют, что фигуры персонажей, среди которых бабушка, ребенок, деловой человек и девушка, установленные на набережной города, изображают обычных людей - жителей опаленных войной украинских городов.

Автор арт-проекта Олесь Кромпляс заявляет, что инсталляция должна напоминать прохожим о том, что война совсем рядом и она продолжается шестой год подряд.

Кромпляс подчеркивает, что за войну заплачена высокая цена.

"На месте военных могли быть гражданские люди, которые живут своей обычной жизнью. Сейчас фигуры серебристого цвета, а со временем будут темнеть и чернеть. От этого еще более отчетливо будет проявляться та боль войны, которая с годами не проходит, а становится еще сильнее, то есть будет четкая память о войне", - рассказал автор проекта.

Начальница Департамента соцполитики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова считает, что проект должен напоминать днепрянам, что в 200 км от города продолжается война.

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