Гитарист "Queen" написал песню о зонде-рекордсмене NASA - видео

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Брайан Мэй посвятил новую песню зонду New Horizons, который приблизился к "Краю света" - самой отдаленной точке Солнечной системы

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Гитарист британской рок-группы "Queen" Брайан Мэй написал песню под названием "New Horizons" в честь одноименной межпланетной станции NASA, которая подошла к наиболее удаленной точке на границе Солнечной системы - астероиду Ultima Thule. Видео опубликовано на канале группы "Queen" в YouTube.

Песню опубликовали 31 декабря, именно тогда зонд New Horizons приблизился Ultima Thule и передал первые, а позже и детальные снимки астероида в форме снеговика. Этот объект расположен на расстоянии около 6,4 млрд км от Земли.

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Мэй отметил, что его песня посвящена человеческому упорству и любопытству.

"Эта миссия связана с человеческим любопытством. С потребностью людей исследовать и смотреть, что заставляет Вселенную двигаться. Моя песня - гимн человеческому упорству", - цитирует слова Мэя в Instagram Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

Ultima Thule ("Край света" - ред.) - транснептуновый астероид из пояса Койпера, который находится в 6,5 млрд км от Солнца (от Земли до Солнца приблизительно 150 млн км). Он представляет собой обломок неправильной формы диаметром около 30 км. Также известно, что поверхность астероида красная - вероятно, из-за насыщенности углеводородом.

New Horizons летел к астероиду 13 лет. Он установил рекорд - до сих пор ни один исследовательский космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов.

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Теги: nasa, космос, песня, астероид, солнечная система, New Horizons, брайан мэй, Ultima Thule, Queen, гитарист Queen
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