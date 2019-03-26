Группа Rammstein опубликовала новое видео

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В своих соцсетях немцы из Rammstein опубликовали фрагмент видео - по слухам, отрывок из нового клипа

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Культовая немецкая группа Rammstein опубликовала на официальном канале в YouTube и других соцсетях фрагмент видео. По мнению поклонников, это отрывок из нового клипа Rammstein, который будет представлен 28 марта.

35-секундный тизер показывает четырех членов группы, включая солиста Тилля Линдеманна, стоящих на плахе в старомодных тюремных робах. На фоне слышен нарастающий электронный грохот. Видео внезапно обрывается заставкой с логотипом Rammstein, словом "Deutschland" (Германия - нем.) и цифрами "XXVIII.III.MMXIX", которые могут означать дату - 28 марта сего года.

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Кроме того, группа разместила в соцсетях фото, похожие на кадры из клипа. На одном из них женщина держит отрубленную голову Линдеманна. Это и другие фото подписаны хэштегами "#deutschland", "#duhastvielgeweint" (ты много плакал - нем.).

На апрель этого года назначен выход очередного, после десятилетнего перерыва, альбома группы, к которому планируется снять пять видео. В январе Rammstein разместили в соцсетях несколько фотографий - судя по всему, со съемок клипа. Его режиссером, скорее всего, является Йонас Окерлунд, который уже работал с группой. В частности, он снял фильм-концерт Rammstein. Paris.

Что касается синглов, то последний на данный момент, Mein Herz brennt, вышел в 2012 году.

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Теги: видео, музыка, клип, Rammstein
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