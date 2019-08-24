Институт нацпамяти показал ролик об авторе украинского гимна

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Институт национальной памяти рассказал о Павле Чубинском - авторе украинского гимна

Ко Дню независимости Институт национальной памяти совместно с Bober Film Studio опубликовал на Facebook ролик об авторе украинского гимна - Павле Чубинском. 

Как отмечают в Институте, в этом году проходит 180-й год со дня рождения Чубинского. 

"Для своих современников он был неутомимым исследователем украинских обычаев, традиций, культурного наследия нашего народа", - заявляют в Институте. 

Ролик был создан в рамках проекта "Люди эпохи", куда также вошли работы про Людмилу Старицкую-Черняховскую, Евгения Сверстюка, Симона Петлюру, Ивана Мазепу и к 1000-летию начала правления Ярослава Мудрого. 

Директор Института нацпамяти Владимир Вятрович отметил, что Павел Чубинский принадлежит к кругу людей, которые олицетворяют свободный украинский дух: "Этот год богатый на юбилеи исторических личностей, которые помогли украинцам утвердиться как нации".

  • 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.
  • 16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

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Теги: Институт нацпамяти, гимн, павел чубинский
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