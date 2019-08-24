Институт нацпамяти показал ролик об авторе украинского гимна

Ко Дню независимости Институт национальной памяти совместно с Bober Film Studio опубликовал на Facebook ролик об авторе украинского гимна - Павле Чубинском.
Как отмечают в Институте, в этом году проходит 180-й год со дня рождения Чубинского.
"Для своих современников он был неутомимым исследователем украинских обычаев, традиций, культурного наследия нашего народа", - заявляют в Институте.
Ролик был создан в рамках проекта "Люди эпохи", куда также вошли работы про Людмилу Старицкую-Черняховскую, Евгения Сверстюка, Симона Петлюру, Ивана Мазепу и к 1000-летию начала правления Ярослава Мудрого.
Директор Института нацпамяти Владимир Вятрович отметил, что Павел Чубинский принадлежит к кругу людей, которые олицетворяют свободный украинский дух: "Этот год богатый на юбилеи исторических личностей, которые помогли украинцам утвердиться как нации".
Смотрите также: В Киеве прошло Шествие достоинства: фото и видео