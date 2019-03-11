Кино. "Капитан Марвел" бьет рекорды по кассовым сборам: видео

Фантастический супергеройский фильм "Капитан Марвел" за первый уикенд собрал в прокате 455 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные Box Office говорится в Twitter Marvel Universe.

Это шестой лучший старт фильма за все время. А также второй для супергеройского фильма, после "Мстителей: Война Бесконечности".

Реклама

Смотрите также: "Мстители. Война бесконечности 2". Вышел новый тизер - видео

В частности, только в Северной Америке картина собрала 153 млн долларов, в остальных уголках планеты Земля - 303 млн.

Фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились.

Фильм с Бри Ларсон в главной роли рассказывает о женщине-летчице ВВС США Кэрол Дэнверс, которая наделена уникальными способностями. Героиня оказывается в центре галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами. Действие фильма происходит в 1998 году.

В фильме также играют Джуд Лоу (доктор Уолтер Лоусон), Бен Мендельсон (главный антагонист, предположительно – лидер расы скруллов) и Сэмюел Л. Джексон (Ник Фьюри).

Это 21 картина киновселенной Marvel - она же является приквелом ко всем основным сюжетным линиям. Фильм практически никак не связан с событиями предыдущей картины "Мстители: Война бесконечности", где суперзлодей Танос уничтожает половину населения Вселенной, а в сцене после титров Ник Фьюри успевает включить секретный пейджер и дать сигнал Капитану Марвел. Продолжение этой сюжетной линии будет в "Мстителях-4", которые выйдут весной немного позже.