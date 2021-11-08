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Опыт наиболее уязвимых жителей Рима. Археологи показали комнату рабов в Помпеях – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 10:15
Раскопки в Италии (Скриншот: Pompeii Sites/Youtube)
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Археологи при раскопках в древнем итальянском городе Помпеи обнаружили комнату, в которой когда-то жили рабы. Об этом сообщает Science.alert.

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Директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель считает, что находка ученых – "окно в ненадежную реальность людей, которые редко появляются в исторических источниках", говоря о рабах в античном Риме.

"Настоящее сокровище – это человеческий опыт, в данном случае наиболее уязвимых членов древнего общества. А эта комната – уникальное свидетельство", — отметил Зухтригель.

В комнате рабов – небольшом помещении площадью 16 квадратных метров – не было признаков украшений стен, говорят ученые. Всего в ней находились три деревянные кровати и сундук с металлическими и тканевыми предметами. Единственным источником света было небольшое верхнее окно.

Кровати в комнате сделаны из досок, переплетенных веревками. Одна из них, длиной полтора метра, была предназначена для ребенка, считают археологи. Под кроватями археологи также нашли несколько личных вещей: большие амфоры и керамические кувшины.

"Что особенно поражает –  теснота и ненадежность этой комнаты, которая является чем-то средним между спальней и кладовой", — отметили археологи.

Раскопки проходили на вилле Civita Giuliana. Она находится за пределами Помпей и была впервые открыта в 2017 году.

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Елизавета Кумбер
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