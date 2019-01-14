Стартовал третий сезон "Настоящего детектива": видео

На телеканале HBO вчера, 13 января, начался показ третьего сезона сериала "Настоящий детектив".

Первый сезон, напомним, вышел в 2014 году, с Мэттью Макконахи и Вудди Харрельсоном в главных ролях.

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Третий сезон, как и первый, будет иметь нелинейный сюжет: в 1980 году герой Махершалы Али, детектив Уэйн Хейс, расследует исчезновение двоих детей в штате Арканзас, в 1990 г. отчитывается о расследовании перед двумя другими детективами, а в 2015 г. консультирует журналистов, которые снимают фильм об этом преступлении.

Кроме того, атмосфера третьего сезона скорее напоминает "южную готику" первого сезона, чем американский нуар второго, с Колином Фарреллом, Винсом Воном и Рейчел Макадамс.