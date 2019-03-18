Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво": видео

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Дик Дейл считается одним из создателей направления серф-рок

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В США на 82-м году жизни умер гитарист и рок-музыкант Дик Дейл. Об этом сообщает The Guardian.

По словам басиста Сэма Бола, Дейл умер 16 марта 2019 года.

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В 2015 году в интервью журналу Billboard Дейл говорил, что страдает из-за проблем со здоровьем. Несмотря на болезнь, он был вынужден продолжать гастроли для того, чтобы оплачивать медицинские счета, поскольку страховка не покрывала лечение. Врачи дважды диагностировали у него рак прямой кишки.

Настоящее имя Дика Дейла - Ричард Энтони Монсур. Дейл был наиболее известен по композиции Misirlou, которая была использована Квентином Тарантино в фильме "Криминальное чтиво" в 1994 году.

Музыкальную карьеру он начал еще в 1959 году, а его первый альбом вышел в 1962 году. Всего за свою карьеру он выпустил 11 альбомов и 14 сборников. Дейл считается одним из создателей направления серф-рок.

9 октября 2017 года знаменитый американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах, уволен из компании Weinstein Company, совладельцем которой он является. Вайнштейн работал над такими фильмами, как "Влюбленный Шекспир", "Король говорит!", "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный".

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Теги: видео, Дик Дейл, Криминальное чтиво, серф-рок
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