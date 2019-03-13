Вышел трейлер комедии "Пустопляс" с МакКонахи и Снуп Догом: видео

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В украинском прокате картина выйдет 4 апреля

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В сети представлен украинский трейлер кинокомедии "Пустопляс" (англ. "The Beach Bum") с Мэттью МакКонахи в главной роли. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Сюжет рассказывает о наркозависимом с прозвищем Лунный Пес, который пытается дописать свой сборник стихотворений. Мешают ему постоянные неприятность и передряги.

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Коллегами МаКонахи по съемочной площадке стали американский хип-хоп исполнитель Снуп Дог (Snoop Dogg), Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл.

Режиссером и сценаристом фильма выступил лауреат Венецианского кинофестиваля Хармони Корин.

В украинском прокате картина выйдет 4 апреля. В российском прокате название фильма звучит как "Пляжный бездельник". 

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Теги: Мэттью МакКонахи, пляжный бездельник, пустопляс, Снуп Догг
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