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24.01.2019, 06:48

"Было трудно поверить в нас": Порошенко - о зарубежных инвесторах

"Было трудно поверить в нас": Порошенко - о зарубежных инвесторах - Фото
Фото: пресс-служба президента

Президент на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии поблагодарил главу ЕБРР и председателя ArcelorMittal за поддержку страны в самое тяжелое время

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Украина выстояла в первый год активной гибридной агрессии России, по тому что получила инвестиционную поддержку из-за рубежа. Как пишет пресс-служба главы государства, об этом Петр Порошенко сказал в Давосе в присутствовии главы Евробанка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти и председателя совета директоров крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal Лакшми Миттал.

"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для президента Чакрабарти было трудно поверить в Украину и оставить инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала принять важное решение об инвестициях в $1 млрд для улучшения технологий и экологии", - отметил президент на заседании Национального инвестсовета.

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Порошенко заявил, что Украина выполняет меморандумы с Международным валютным фондом, потому что "держит слово", а реформы "приносят важные результаты".

На встрече в Давосе президент заявил об экономическом росте в 2018 году на уровне 3,4% и низкой инфляции "по сравнению с 45% в 2015 году", подчеркнув, что этого не было бы без поддержки иностранных инвесторов.

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Теги: петр порошенко, МВФ, ЕБРР, ArcelorMittal, сума чакрабарти, давос, вэф, лакшми миттал
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