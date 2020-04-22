Кабмин планирует полмиллиона "временных" рабочих мест с зарплатой 6000-8000 грн

Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Зарплаты на рабочих местах, которые правительство планирует создать на период выхода из коронавирусного кризиса, чтобы люди "могли элементарно прожить два-три месяца", будут в пределах 6000-8000 гривень. Об этом РБК-Украина рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

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Это, по словам премьера, планируется для того, "чтобы и экономика работала, и мы имели возможность давать людям зарабатывать деньги".

"То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить: класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине", - пояснил он идею о 500 000 рабочих мест.

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По его словам, для пропитания семьи из двух родителей и двух детей этого временно достаточно: "Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен (что недостаточно). Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить".

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