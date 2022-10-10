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Отключение света может продлиться несколько дней – Укрэнерго

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 20:33
Отключение света может продлиться несколько дней – Укрэнерго - Фото
Фото: pixabay.com

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что принудительное ограничение потребления электроэнергии из-за повреждения электрических сетей в результате российских обстрелов может длиться несколько дней. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Сегодня и, возможно, несколько следующих дней потребуется дополнительное ограничение потребления электроэнергии, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам восстановить электросети", – сказал Кудрицкий.

Эти ограничения будут длиться не более нескольких часов в сутки.

"Это будет стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, призванный сохранить баланс и ускорить восстановление", – сказал он.

В большинстве областей электроснабжение восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы.

Укрэнерго собирается в будущем подать иск против России с требованием компенсировать ущерб.

  • 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.
  • Из-за обстрелов на части территории Украины вводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Андрій Водяний
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Укрэнерго отключение света владимир кудрицкий
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