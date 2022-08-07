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В порт "Черноморск" зашло первое торговое судно с начала войны: фото

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 18:25
В порт
Фото: Мининфраструктуры

В украинский порт "Черноморск" под Одессой зашло первое торговое судно с начала войны. Турецкий сухогруз FULMAR S готов к загрузке украинского зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

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На прибытие турецкого торгового судна Fulmar S, который ходит под флагом Барбадоса, ожидали около 20:00. 

По  словам Андрея Клименко, главы Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главреда BlackSeaNews, судно вышло из порта Бандырма в Мраморном море еще 27 июля, затем стояло на якорной стоянке у порта Пендик и возле пролива Босфор в Черном. 5 августа Fulmar S выдвинулось в сторону Черноморска.

В Минобороны Турции сообщали, что судно прошло проверку перед отходом в Украину.

  • Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения вышло из порта Черноморска 1 августа. Оно направляется в Ливан.
  • 5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они идут в Турцию, Великобританию и Ирландию.
  • 7 августа из одесских портов должен отправится второй караван в составе  четырех судов. 

Читайте также: К Черноморску подходит первое с 24 февраля торговое судно

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черноморск зерновое соглашение
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