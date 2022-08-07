В порт "Черноморск" зашло первое торговое судно с начала войны: фото
В украинский порт "Черноморск" под Одессой зашло первое торговое судно с начала войны. Турецкий сухогруз FULMAR S готов к загрузке украинского зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
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На прибытие турецкого торгового судна Fulmar S, который ходит под флагом Барбадоса, ожидали около 20:00.
По словам Андрея Клименко, главы Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главреда BlackSeaNews, судно вышло из порта Бандырма в Мраморном море еще 27 июля, затем стояло на якорной стоянке у порта Пендик и возле пролива Босфор в Черном. 5 августа Fulmar S выдвинулось в сторону Черноморска.
В Минобороны Турции сообщали, что судно прошло проверку перед отходом в Украину.
- Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения вышло из порта Черноморска 1 августа. Оно направляется в Ливан.
- 5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они идут в Турцию, Великобританию и Ирландию.
- 7 августа из одесских портов должен отправится второй караван в составе четырех судов.
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