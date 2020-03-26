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Зоомагазины и ветклиники будут работать во время карантина - решение Кабмина

Зоомагазины и ветклиники будут работать во время карантина - решение Кабмина - Фото
Зоомагазин (Фото: LIGA.net)
26.03.2020, 10:52

Домашние питомцы в случае необходимости смогут получить помощь ветеринара, магазины с кормами будут открыты

Кабинет министров отменил запрет на ветеринарную деятельность, торговлю ветпрепаратами и кормами во время карантина. Как сообщает пресс-служба Госпотребслужбы, такое решение было принято 25 марта на заседании правительства.

Снятие ограничений на деятельность ветеринарных клиник предотвратит риск возникновения особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для людей и животных.

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Также отменены ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и садовым материалом. Это благоприятно скажется на своевременном проведении весенне-полевых работ, подчеркивают в Госпотребслужбе.

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  • В Украине лабораторно подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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Шмыкова Александра
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