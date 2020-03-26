Зоомагазины и ветклиники будут работать во время карантина - решение Кабмина

Зоомагазин (Фото: LIGA.net)

Кабинет министров отменил запрет на ветеринарную деятельность, торговлю ветпрепаратами и кормами во время карантина. Как сообщает пресс-служба Госпотребслужбы, такое решение было принято 25 марта на заседании правительства.

Снятие ограничений на деятельность ветеринарных клиник предотвратит риск возникновения особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для людей и животных.

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Также отменены ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и садовым материалом. Это благоприятно скажется на своевременном проведении весенне-полевых работ, подчеркивают в Госпотребслужбе.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка инфекции 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.

В Украине лабораторно подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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