Зоомагазины и ветклиники будут работать во время карантина - решение Кабмина

Кабинет министров отменил запрет на ветеринарную деятельность, торговлю ветпрепаратами и кормами во время карантина. Как сообщает пресс-служба Госпотребслужбы, такое решение было принято 25 марта на заседании правительства.
Снятие ограничений на деятельность ветеринарных клиник предотвратит риск возникновения особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для людей и животных.
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Также отменены ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и садовым материалом. Это благоприятно скажется на своевременном проведении весенне-полевых работ, подчеркивают в Госпотребслужбе.
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