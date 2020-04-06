Бесплатно будут лечить только среднюю степень тяжести COVID-19 и выше - Степанов

Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

За деньги налогоплательщиков от коронавируса будут лечить только пациентов со средней и тяжелой формой инфекции. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в эфире 1+1.

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Степанов подчеркнул, что Минздрав сейчас в срочном порядке составляет пакеты оказания медуслуг и гарантий для пациентов с COVID-19, а также уточнил, что государство "будет брать на себя" лечение пациентов средней тяжести и тяжелых больных, там где используются "достаточно дорогие лекарства".

На вопрос телезрительницы, за какие средства лечиться тем, у кого болезнь проходит легче, Степанов не ответил.

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2 апреля Минздрав утвердил единый госпротокол лечения больных COVID-19. Сегодня, 6 апреля, глава ведомства сообщил, что его дополнят новыми лекарствами.