Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бесплатно будут лечить только среднюю степень тяжести COVID-19 и выше - Степанов

Бесплатно будут лечить только среднюю степень тяжести COVID-19 и выше - Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)
06.04.2020, 19:33

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что коронавирус за деньги налогоплательщиков будут лечить пациентам со средней и тяжелой формой инфекции

За деньги налогоплательщиков от коронавируса будут лечить только пациентов со средней и тяжелой формой инфекции. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в эфире 1+1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Степанов подчеркнул, что Минздрав сейчас в срочном порядке составляет пакеты оказания медуслуг и гарантий для пациентов с COVID-19, а также уточнил, что государство "будет брать на себя" лечение пациентов средней тяжести и тяжелых больных, там где используются "достаточно дорогие лекарства". 

На вопрос телезрительницы, за какие средства лечиться тем, у кого болезнь проходит легче, Степанов не ответил.

Читайте также: В Украине начали лицензировать изготовление препаратов для борьбы с COVID-19

  • 2 апреля Минздрав утвердил единый госпротокол лечения больных COVID-19. Сегодня, 6 апреля, глава ведомства сообщил, что его дополнят новыми лекарствами.

Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
карантин максим степанов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 