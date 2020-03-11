Коронавирус. Uber выплатит "карантинную" компенсацию заболевшим водителям

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Сервис онлайн-заказа такси Uber выплатит денежную компенсацию за 14 дней карантина как водителям, у которых подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, так и тем сотрудникам, которые находятся в изоляции по подозрению в заболевании COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Uber.

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Выплаты уже получили несколько водителей Uber в США, Великобритании и Мексике. Сейчас компания работает над тем, чтобы ввести такую ​​возможность по всему миру.



В Uber не уточнили, сколько именно денег получат водители на карантине.