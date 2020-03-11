Коронавирус. Uber выплатит "карантинную" компенсацию заболевшим водителям

Сервис онлайн-заказа такси Uber выплатит денежную компенсацию за 14 дней карантина как водителям, у которых подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, так и тем сотрудникам, которые находятся в изоляции по подозрению в заболевании COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Uber.
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Выплаты уже получили несколько водителей Uber в США, Великобритании и Мексике. Сейчас компания работает над тем, чтобы ввести такую возможность по всему миру.
В Uber не уточнили, сколько именно денег получат водители на карантине.
В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19, которую вызывает вирус SARS-CoV-2.
Помимо основного кластера инфекции в КНР, очаги - в Италии, Иране, Южной Корее, США и Японии.
С 12 марта по конец месяца в Киеве ввели ограничения на массовые мероприятия.
Симптомы у заболевших проявляются в среднем на шестой день.
Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.