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Коронавирус. Uber выплатит "карантинную" компенсацию заболевшим водителям

Коронавирус. Uber выплатит "карантинную" компенсацию заболевшим водителям - Фото
Фото: ЕРА
11.03.2020, 13:31

Uber будет выплачивать компенсацию за простой в работе водителям, которые заразились коронавирусом или только подозреваются в этом

Сервис онлайн-заказа такси Uber выплатит денежную компенсацию за 14 дней карантина как водителям, у которых подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, так и тем сотрудникам, которые находятся в изоляции по подозрению в заболевании COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Uber.

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Выплаты уже получили несколько водителей Uber в США, Великобритании и Мексике. Сейчас компания работает над тем, чтобы ввести такую ​​возможность по всему миру.

В Uber не уточнили, сколько именно денег получат водители на карантине.

Анастасия Тугай
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Мексика Uber коронавирус
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