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Киев вводит ограничения с 12 марта - закроют даже кинотеатры. Что надо знать

Киев вводит ограничения с 12 марта - закроют даже кинотеатры. Что надо знать - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
11.03.2020, 11:22

С завтрашнего дня в Киеве отменяют массовые мероприятия, чтобы в столице не было распространения коронавируса. Предварительно – до конца марта

С 12 марта в Киеве вводят ограничения на массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает у человека заболевание COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

В столице не будут проводиться конференции, концерты, киносеансы и другие массовые мероприятия. Закрываются развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В ТРЦ будут дежурить медики.

Образовательный процесс в садиках, школах и высших учебных заведениях приостановлен. Учиться будут дистанционно.

В Киеве пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Но, по словам Кличко, динамика распространения коронавируса по миру потенциально может привести к чрезвычайной ситуации и в украинской столице.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. 
  • Пока в Украине зафиксирован один случай заболевания COVID-19.  В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Читайте также: Коронавирус. В Италии вводят карантин по всей стране

Учиться будут дистанционно.

Марк Сировой
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