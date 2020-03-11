Киев вводит ограничения с 12 марта - закроют даже кинотеатры. Что надо знать

С 12 марта в Киеве вводят ограничения на массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает у человека заболевание COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
В столице не будут проводиться конференции, концерты, киносеансы и другие массовые мероприятия. Закрываются развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В ТРЦ будут дежурить медики.
Образовательный процесс в садиках, школах и высших учебных заведениях приостановлен. Учиться будут дистанционно.
В Киеве пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Но, по словам Кличко, динамика распространения коронавируса по миру потенциально может привести к чрезвычайной ситуации и в украинской столице.
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Учиться будут дистанционно.