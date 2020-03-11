Киев вводит ограничения с 12 марта - закроют даже кинотеатры. Что надо знать

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

С 12 марта в Киеве вводят ограничения на массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает у человека заболевание COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

В столице не будут проводиться конференции, концерты, киносеансы и другие массовые мероприятия. Закрываются развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В ТРЦ будут дежурить медики.

Образовательный процесс в садиках, школах и высших учебных заведениях приостановлен. Учиться будут дистанционно.

В Киеве пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Но, по словам Кличко, динамика распространения коронавируса по миру потенциально может привести к чрезвычайной ситуации и в украинской столице.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Пока в Украине зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Читайте также: Коронавирус. В Италии вводят карантин по всей стране



Учиться будут дистанционно.