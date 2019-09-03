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Недовольные браком женщины предпочитают общество сыновей - ученые

Недовольные браком женщины предпочитают общество сыновей - ученые - Фото
Семья, родители, ребенок, дети, мама, папа (фото - Pixabay)
03.09.2019, 15:44

Недовольные мужем матери больше говорят со своими маленькими детьми, но только с мальчиками

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и пришли к выводу, что женщины, которых не устраивает их брак, предпочитают общество своих маленьких детей, но только мальчиков. Об этом говорится в исследовании

Участие в исследовании приняли пары, недавно ставшие родителями. Взрослые ответили на вопрос о качестве отношений в паре и уровне их удовлетворенности. После на их младенцев вешали устройство, которое записывало разговоры родителей с ребенком в течение дня, который семья проводила вместе. 

Таким образом ученые хотели выяснить, как отношения между супругами влияют на качество общения с детьми и количество времени, уделяемого ими на разговор с малышами.

В результате оказалось, что чем больше пара была недовольна браком, тем чаще мать разговаривала с ребенком. Это отмечалось только в том случае, если ребенок был мужского пола. 

Ведущий автор исследования Элиан Финк предположил, что мать пытается компенсировать плохие отношения с ее партнером, вкладывая усилия в отношения с сыном: "Что особенно интересно, матери получают такую компенсацию только тогда, когда у них есть маленькие сыновья, а не дочери. Возможно, мамы считают дочерей мини-версиями самих себя, а не своих партнеров".

Отцы же показали себя иначе: они реже инициировали разговоры и произносили меньше слов, вне зависимости от уровня отношений и пола ребенка. 

Разница в показателях, по мнению ученых, обусловлена ролевыми моделями.

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