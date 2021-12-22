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С 1 января 2022-го в Украине вводят контроль за назначением и применением антибиотиков

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 12:34
С 1 января 2022-го в Украине вводят контроль за назначением и применением антибиотиков - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 1 января 2022 года украинские больницы будут вести учет назначения пациентам антибиотиков, пишет пресс-служба Центра общественного здоровья. 

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Уточняется, что контролировать будут прием препаратов двух групп:

- антибиотиков группы наблюдения (назначают для лечения бактериальной инфекции в начале заболевания);

- антибиотиков группы резерва (применяют в крайне тяжелых бактериальных случаях).

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", – отметили в ЦОЗ.

В госучреждении подчеркнули, что контроль назначения антибиотиков – вынужденная мера, поскольку нерациональное использование в будущем может привести к невозможности лечения бактериальных инфекций. Строгий учет позволит сохранить эффективность препаратов.

СПРАВКА. На сайте ВОЗ объясняется, что устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий и является естественным процессом, однако неправильное применение антибиотиков может его ускорить. Сейчас устойчивость к антибиотикам растет до угрожающих темпов во всем мире, это чревато более длительными госпитализациями, ростом медрасходов и смертности, предупреждают в ВОЗ.

Читайте также: Ученые предостерегли о долгосрочных "побочках" от приема антибиотиков в первые дни жизни

Яна Катасонова
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антибиотики лекарства контроль бактерия инфекция ЦОЗ
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