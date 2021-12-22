С 1 января 2022-го в Украине вводят контроль за назначением и применением антибиотиков

С 1 января 2022 года украинские больницы будут вести учет назначения пациентам антибиотиков, пишет пресс-служба Центра общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что контролировать будут прием препаратов двух групп:

- антибиотиков группы наблюдения (назначают для лечения бактериальной инфекции в начале заболевания);

- антибиотиков группы резерва (применяют в крайне тяжелых бактериальных случаях).

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", – отметили в ЦОЗ.

В госучреждении подчеркнули, что контроль назначения антибиотиков – вынужденная мера, поскольку нерациональное использование в будущем может привести к невозможности лечения бактериальных инфекций. Строгий учет позволит сохранить эффективность препаратов.

СПРАВКА. На сайте ВОЗ объясняется, что устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий и является естественным процессом, однако неправильное применение антибиотиков может его ускорить. Сейчас устойчивость к антибиотикам растет до угрожающих темпов во всем мире, это чревато более длительными госпитализациями, ростом медрасходов и смертности, предупреждают в ВОЗ.

1 ноября 2021-го министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил: миру грозит устойчивость к антибиотикам, из-за которой ежегодно могут умирать до 10 млн человек.

С 1 апреля 2022 года в Украине начнут продавать антибиотики только по электронному рецепту.

Читайте также: Ученые предостерегли о долгосрочных "побочках" от приема антибиотиков в первые дни жизни

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.