Ученые изучают случай женщины, которая не чувствует боли и страха

Джо Кэмерон (скриншот с видео)

ВВС написала о 65-летней жительнице Шотландии, которая обладает редчайшей генной мутацией – она не чувствует боли. В мире сейчас всего два таких человека.

Джо Кэмерон понимает, что ее кожа горит, только когда чувствует запах опаленной плоти. Она часто обжигает руки в духовке, пишет ВВС.

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Кроме того, что женщина не чувствует боли, она также никогда не испытывает беспокойства или страха.

Кэмерон поняла, что она другая только в 65 лет, когда врачи после проведенной операции не могли поверить, что ей не нужны обезболивающие. Еще больше они удивились, когда узнали, что Кэмерон вообще никогда в жизни их не принимала.

Женщина рассказывает, что ей показалось странным, что не было боли при родах в молодости, но она не придала этому значения.

Особая комбинация генов также делает Кэмерон более забывчивой и менее тревожной. Врачи полагают, что она также обладает способностью излечиваться быстрее, чем другие.

"Это называется счастливый ген или забывчивый ген. Я раздражала людей, будучи счастливой и забывчивой всю свою жизнь. Теперь у меня есть оправдание", - говорит Кэмерон.

Специалисты говорят, что способность чувствовать боль важна, ведь именно боль сигнализирует мозгу о проблеме.

Однако случай Кэмерон также немаловажен для медицинских исследований. "Мы надеемся, что со временем наши результаты могут способствовать клиническим исследованиям послеоперационной боли и тревоги, а также хронической боли, посттравматического стрессового расстройства и заживления ран", - говорится в статье, написанной доктором Шриваставой и доктором Джеймсом Коксом из Калифорнийского университета о случае Джо Кэмерон.