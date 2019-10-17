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Ученые нашли "ген короткого сна", защищающий от ухудшения памяти

Ученые нашли "ген короткого сна", защищающий от ухудшения памяти - Фото
Фото: Pixabay.com
17.10.2019, 16:52

Точечная мутация в гене NPSR1 позволяет спать по несколько часов в сутки без негативных последствий для когнитивной деятельности

Американские ученые обнаружили ген короткого сна, предотвращающий ухудшение памяти у людей, которые спят по четыре-шесть часов в сутки. Об этом сообщает Technology Networks.

Нейробиологи изучали гены у отца и сына, которые спали в среднем по пять часов в сутки, и при этом чувствовали себя хорошо выспавшимися. У них не наблюдались ухудшение физических и когнитивных способностей. 

У них была обнаружена мутация в гене NPSR1, который кодирует сигнальный белок, участвующий в регуляции состояний сна и бодрствования. 

Затем ученые провели дополнительные исследования над мутировавшим геном на грызунах.

Подопытные животные проводили меньше времени во сне и были более активны после пробуждения, чем мыши без этой мутации. 

Когнитивная деятельность у "мутировавших" грызунов отмечалась на том же уровне, что и у нормальных животных. 

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наука мозг здоровье ухудшение памяти короткий сон
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