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Ученые выяснили, вредит ли потребление красного мяса здоровью

Ученые выяснили, вредит ли потребление красного мяса здоровью - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
02.10.2019, 09:50

Группа ученых не обнаружила связь между потреблением отдельных видов мяса и риском смертности, а также ростом раковых опухолей

Ученые из международного исследовательского консорциума провели исследование и выяснили, что потребление красного и переработанного мяса не влияет на развитие опасных заболеваний. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Исследователи провели анализ большого количества научных статей о влиянии красного и переработанного мяса на здоровье человека. 

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Им не удалось обнаружить корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний. 

В исследовании отмечается, что отказ от этих разновидностей мяса может снижать риск появления опухолей, но лишь незначительно. 

Авторы исследования заявляют, что поведение испытуемых могло повлиять на результаты - они могли говорить ученым неправду о своей диете. 

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