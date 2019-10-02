Ученые выяснили, вредит ли потребление красного мяса здоровью

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Ученые из международного исследовательского консорциума провели исследование и выяснили, что потребление красного и переработанного мяса не влияет на развитие опасных заболеваний. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Исследователи провели анализ большого количества научных статей о влиянии красного и переработанного мяса на здоровье человека.

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Им не удалось обнаружить корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

В исследовании отмечается, что отказ от этих разновидностей мяса может снижать риск появления опухолей, но лишь незначительно.

Авторы исследования заявляют, что поведение испытуемых могло повлиять на результаты - они могли говорить ученым неправду о своей диете.

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