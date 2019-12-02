В Украине создан централизованный запас сыворотки против дифтерии

Иллюстративное фото: depositphotos.com

По состоянию на 29 ноября в Украине создан централизованный запас сыворотки. Об этом сообщает Минздрав.

Ведомство отмечает, что в ноябре Украина получила 250 флаконов дифтерийного антитоксина, 150 были переданы от ПРООН и еще 100 предоставило посольство Индии. Запас сыворотки позволит оперативно предоставлять дозы для лечения. Дополнительно сыворотка будут распределена и доставлена в регионы в ближайшее время. 38 флаконов дифтерийного антитоксина уже предоставлено Закарпатской области. Также в регионах еще остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 от ВОЗ. Антитоксин используется исключительно для лечения дифтерии.

Всего в Украине более 5 млн доз вакцины от дифтерии (используется для профилактики заболевания), которые распределены по всем областям. В течение декабря регионы дополнительно получат 75000. доз.

По данным Минздрава по состоянию на конец ноября 2019, в Украине было установлено 23 диагноза дифтерии.

В бюджете на 2019-й заложено 36 млн грн на закупку сывороток.

23 октября 2019 года дифтерию обнаружили в Ужгороде: там ее выявили у студентов-иностранцев в лицее №303. . Спустя день опасное заболевание было зафиксировано уже в Киеве

Читайте также: Дифтерия наступает. Грозит ли Украине эпидемия и как себя защитить