ВОЗ: Украина - в пятерке стран с наибольшей заболеваемостью корью

Украина на пятом месте в пятерке стран с наибольшим уровнем заболевания (Фото: depositphotos)

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что Украина попала в пятерку стран мира с наибольшей заболеваемостью корью. Об этом говорится в материале ВОЗ.

ВОЗ отмечает, что больше всего "пострадали беднейшие страны", в частности в Африке в югу от Сахары, где дети регулярно пропускают вакцинацию. Пятерка стран с самым высоким уровнем заболеваемости в 2018 году, по версии ВОЗ, выглядит так: ДР Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина, на которые приходится почти половина всех случаев заболевания корью во всем мире.

Всего же, по оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2018 году 86% детей во всем мире получили первую дозу вакцины против кори от служб плановой вакцинации в своей стране, и менее 70% получили вторую рекомендованную дозу. Таким образом, уровень вакцинации против кори недостаточен для предотвращения вспышек. ВОЗ рекомендует обеспечить 95%-й охват вакцинацией двумя дозами вакцины в каждой стране.

Отказ родителей от вакцинации детей против кори может привести к их иммунной амнезии. Другими словами, ребенок может не просто как заболеть корью – с прямыми последствиями, но и получить аномалию иммунной системы , которая делает защитный барьер организма "проходным двором" для других инфекций - в том числе тех, от которых он был защищен ранее.

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