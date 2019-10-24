Загрязнение воздуха. Минздрав думает об изменении допустимых норм

Министерство здравоохранения инициирует обновление законодательства, устанавливающего предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе. Такое решение было принято по результатам совещания по поводу загрязнения воздуха в Киеве, передает пресс-служба МОЗ.
Кроме этого в Минздраве намерены инициировать межсекторальную встречу с Министерством энергетики и защиты окружающей среды, чтобы актуализировать планы внедрения порядка осуществления государственного мониторинга по охране воздуха.
Также Минздрав хочет сделать контроль качества воздуха приоритетным в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из бюджетной программы, и инициировать изменения в городской инфраструктуре и строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.
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