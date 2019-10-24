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Загрязнение воздуха. Минздрав думает об изменении допустимых норм

Загрязнение воздуха. Минздрав думает об изменении допустимых норм - Фото
Фото: depositphotos.com
24.10.2019, 20:52

В МОЗ намерены встретиться с Минэнерго по этому поводу

Министерство здравоохранения инициирует обновление законодательства, устанавливающего предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе. Такое решение было принято по результатам совещания по поводу загрязнения воздуха в Киеве, передает пресс-служба МОЗ.

Кроме этого в Минздраве намерены инициировать межсекторальную встречу с Министерством энергетики и защиты окружающей среды, чтобы актуализировать планы внедрения порядка осуществления государственного мониторинга по охране воздуха.

Также Минздрав хочет сделать контроль качества воздуха приоритетным в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из бюджетной программы, и инициировать изменения в городской инфраструктуре и строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.

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  • Вчера в Кабмине рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в регионах, а спасатели ГСЧС заверили, что причин для паники нет.
  • Сегодня стало известно, что Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями.

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загрязнение воздуха минздрав
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