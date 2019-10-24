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Загрязнение воздуха. В Украине проведут дополнительные измерения

Загрязнение воздуха. В Украине проведут дополнительные измерения - Фото
Фото: depositphotos.com
24.10.2019, 06:20

В УкргГидрометцентре и ГСЧС отметили, что нет оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха

Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями после того, как в СМИ появилась информация о смоге и загрязнении воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Укргидромедцентра, концентрации оксида углерода с 15 по 21 октября 2019 года в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. "Но это не значит, что воздух в украинских городах чистый. Преимущественно источником загрязняющих веществ в городах Украины является автомобильный транспорт, в крупных промышленных городах - выбросы предприятий", - уточнили в пресс-службе.

В УкргГидрометцентре и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что  состояние воздуха в Украине сейчас находится  в рамках, присущих на это время года по сравнению с предыдущими годами. "То есть оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщали, что было зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществам во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье.

  • 23 октября в Минэкоэнерго заявили, что туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха.

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