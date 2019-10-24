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Загрязнение воздуха. Минздрав раскрыл данные мониторинга в Киеве

Загрязнение воздуха. Минздрав раскрыл данные мониторинга в Киеве - Фото
Фото: depositphotos.com
24.10.2019, 18:42

Анализ качества воздуха провели сразу три лаборатории

Министерство здравоохранения сообщило результаты мониторинга атмосферного воздуха в Киеве, проведенного сразу тремя лабораториями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам специального совещания.

Анализ проводили Киевский лабораторный центр Минздрава, Институт общественного здоровья Академии наук и Центральная геофизическая обсерватория. Согласно озвученным результатам, атмосферный воздух в столице остается в своих привычных параметрах. Увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводили мониторинг, не зафиксировали, заверяют в Минздраве.

При этом снова уточняется, что осенняя погода может способствовать наколению загрязняющих веществ, что негативно влияет на состояние здоровья.

  • Вчера в Кабмине рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в регионах, а спасатели ГСЧС заверили, что причин для паники нет.
  • Сегодня стало известно, что Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями.

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киев минздрав загрязнение воздуха мониторинг лаборатории
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