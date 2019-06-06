10 детей задержанной в Грузии украинки едут на родину – Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

10 детей задержанной в Грузии украинки скоро прилетят в Украину. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Получила информацию о том, что из Украины вылетел самолет в Грузию, чтобы забрать 10 детей, задержанной на грузинско-абхазской границе украинки. Уже сегодня ночью ожидаем детей в Украине!", - написала она.

26 апреля сообщалось, что в Грузии полиция арестовала гражданку Украины 1982 года рождения по подозрению в торговле людьми. Девушку задержали во время переправки с 10 детьми из России в Грузию. Оттуда она собиралась попасть на оккупированную территорию Абхазии.

Согласно документам, все несовершеннолетние являются ее детьми. При этом 4 из 10 малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал "обоснованное подозрение", что дело содержит признаки торговли людьми.

22 мая Денисова сообщила, что всех десятерых детей отдали в приемные семьи в Грузии.