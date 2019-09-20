10 месяцев спустя. Встреча освобожденного моряка и собаки: видео

Джесси (Фото: Фото: facebook.com/oleksandra2501)

Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Всех причастных к этому событию поздравляю!" - написал адвокат, который координировал защиту украинских моряков, когда они были в российском плену.

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