10 месяцев спустя. Встреча освобожденного моряка и собаки: видео

Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"Всех причастных к этому событию поздравляю!" - написал адвокат, который координировал защиту украинских моряков, когда они были в российском плену.
- В июле собаку привезли из оккупированного Крыма на материковую Украину. Переговоры о возвращении пса шли около трех месяцев. Джесси поселили в семье механика "Яны Капу" Сергея Чулибы.
- 7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.
- Через несколько дней после возвращения четверо освобожденных моряков дали пресс-конференцию в Киеве.
- Позже с освобожденными моряками и их семьями встретился президент Владимир Зеленский - смотреть видео.
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