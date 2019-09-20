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10 месяцев спустя. Встреча освобожденного моряка и собаки: видео

10 месяцев спустя. Встреча освобожденного моряка и собаки: видео - Фото
Джесси (Фото: Фото: facebook.com/oleksandra2501)
20.09.2019, 23:53

Военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после разлуки

Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Всех причастных к этому событию поздравляю!" - написал адвокат, который координировал защиту украинских моряков, когда они были в российском плену.

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