50 гектар леса на 100 млн грн. СБУ заявляет о разоблачении схемы хищения элитных земель
Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении схемы незаконной приватизации элитных земель в Киевской области. Организаторы схемы пытались завладеть 50 гектарами государственного леса стоимостью более 100 млн грн, передает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, речь идет о лесном фонде в Вышгородском районе Киевской области. К схеме привлекли должностных лиц киевского Госгеокадастра, Вышгородской райгосадминистрации и предприятия Госагентства лесных ресурсов Украины.
Правоохранители провели обыски у фигурантов и нашли соответствующие документы. Чиновники получали деньги за выполнение преступных указаний организаторов схемы.
Организаторам и участникам готовят подозрение по статьям о мошенничестве и злоупотреблении властью.
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