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50 гектар леса на 100 млн грн. СБУ заявляет о разоблачении схемы хищения элитных земель

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 11:39
50 гектар леса на 100 млн грн. СБУ заявляет о разоблачении схемы хищения элитных земель - Фото
Обыски (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении схемы незаконной приватизации элитных земель в Киевской области. Организаторы схемы пытались завладеть 50 гектарами государственного леса стоимостью более 100 млн грн, передает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, речь идет о лесном фонде в Вышгородском районе Киевской области. К схеме привлекли должностных лиц киевского Госгеокадастра, Вышгородской райгосадминистрации и предприятия Госагентства лесных ресурсов Украины.

Правоохранители провели обыски у фигурантов и нашли соответствующие документы. Чиновники получали деньги за выполнение преступных указаний организаторов схемы.

Организаторам и участникам готовят подозрение по статьям о мошенничестве и злоупотреблении властью.

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Оксана Житнюк
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сбу земля лес схема
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