50 гектар леса на 100 млн грн. СБУ заявляет о разоблачении схемы хищения элитных земель

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении схемы незаконной приватизации элитных земель в Киевской области. Организаторы схемы пытались завладеть 50 гектарами государственного леса стоимостью более 100 млн грн, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, речь идет о лесном фонде в Вышгородском районе Киевской области. К схеме привлекли должностных лиц киевского Госгеокадастра, Вышгородской райгосадминистрации и предприятия Госагентства лесных ресурсов Украины.

Правоохранители провели обыски у фигурантов и нашли соответствующие документы. Чиновники получали деньги за выполнение преступных указаний организаторов схемы.

Организаторам и участникам готовят подозрение по статьям о мошенничестве и злоупотреблении властью.

Читайте также: Застройка леса вызвала протест 300 людей. Среди них Руслана и Зибров. Что об этом известно

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.